Армия Украины продолжает вытеснять и унипчтожать российских «освободителей», которые оставляют после себя очень интересные вещи, информирует «НБН».

Так на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook показали фотографию картонных «погонов», которые наши военные обнаружили на брошенных позициях оккупационных войск.

«Погоны» из картона принадлежали не кому-нибудь, а, как отмечают в Генштабе ВСУ, подполковнику «элитных» воздушно-десантных войск Российской Федерации.

Украинцы в комментариях к публикации написали, что российские захватчики заслуживают именно такие погоны, поскольку у них «фанерный» командующий «спецоперацией», кроме того, они очень подходят к черному полиэтиленовому пакету.

Ранее в Киевской области украинские защитники обнаружили тайник оккупантов с советскими документами.