Как информирует «НБН» со ссылкой на Цензор.НЕТ, в Сеть попало видео, снятое оккупантами, которые переправлялись понтонной переправой через Днепр. Но, видимо, что-то пошло не совсем так, как того хотели оккупанты. Именно в этот момент по ним ВСУ нанесли огневой удар.

На кадрах можно увидеть, как транспорт с оккупантами подъезжает к понтонной переправе, и один из захватчиков заметно нервничает, прося Бога спасти и сохранить их во время переправы через реку. И как только транспорт заехал на понтонную переправу, начались взрывы. Это и была работа Вооруженных сил Украины, которые нанесли точные удары по врагу.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ продолжают деоккупацию Херсонской области.