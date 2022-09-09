Российское командование распорядилось заставить подразделение «отказников» пройти пешим маршем из Ирмино на Луганщине в Кострому в РФ, информирует «НБН».

Соответствующий документ, найденный на позициях путинских военных, которые стали «грузом 200» или попали в плен, опубликовал Telegram-канал InformNapalm.

Оккупантам-бунтарям предстояла дорога длиною в 1480 километров, остановки разрешили делать всего на 10 минут раз в два часа. Захватчикам оставили единственную «роскошь» — восьмичасовой сон ночью.

Авторы канала отметили, что именно в этом подразделении бойцы имели очень низкое и угнетенное морально-психологическое состояние, вероятно, по причине которого и отказались воевать в Украине.

Как сообщалось, российское командование делает из «мобилизованных» в ОРДЛО креспостных. «Призывников» отправляют на контрактное проходжение службы без их согласия и гарантий на получение зарплаты.