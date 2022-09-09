Официальный Киев сообщил о победах армии Украины в Харьковской области, на что отреагировал бывший «министр обороны ДНР». Боевик в своем Telegram-канале проанализировал ситуацию в регионе, признав успехи ВСУ, информирует «НБН».

Гиркин заявил, что заявления об «отвлекающем наступлении» на Херсонском направлении не имеют ничего общего с действительностью, поскольку силы ВСУ на Балаклейском направлении не превышают украинские силы на других участках фронта.

Боевик обвинил руководство ВС РФ в том, что в районе восточнее Балаклеи не было кадровых армейских частей, а лишь «жидкая цепочка» из опорных пунктов «мобилизованных» с малочисленными подразделениями Росгвардии. Террорист считает, что именно эта оплошность оккупационного командования позволила ВСУ быстро прорваться и продвинуться без сопротивления путинских войск.

Гиркин убежден, что здесь имеет место предательство, поскольку о сосредоточении украинских сил на этом направлении россиянам было известно еще за неделю до наступления. По его мнению, вряд ли разведка РФ пропустила то, о чем писали в Сети, поэтому вероятно измена была со стороны командования.

Ранее Гиркин предрек серьезное поражение российских захватчиков в Украине и назвал дату начала революции в РФ.