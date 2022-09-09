Служба безопасности Украины опубликовала аудиоперехват разговора оккупанта, который воюет на Харьковщине. Россиянин эмоционально рассказывает жене о том, как ВСУ разносят их позиции, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

«Ну хохлы вообще распоясались», — жалуется «освободитель», отмечая, что украинские защитники разносят всех и вся.

Путинский военный в доказательство своих слов описал масштабы разрушений из-за мощных атак ВСУ. Он рассказал, что армия Украины ликвидировала их базу, куда они возят бензин, где стояло много боевой техники.

По словам оккупанта, украинские защитники уничтожили и захватчиков, которые там находились. Россиянин не сомневается, что погибло много военных РФ из разных частей, однако, как обычно, потери от них скроют.

«Изюм горит, все горит», — рассказывает напуганный «освободитель», признаваясь жене, что не верит в их продвижение на фронте.

Как сообщалось, российские десантники позорно сбежали со своих позиций в Харьковской области. Тарас Березовец рассказал, что украинские военные нашли после оккупантов.