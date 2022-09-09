Фотографию предсмертного письма «мобилизованного» из ОРЛО, найденное вблизи Балаклеи, показали на Facebook-странице 1-й отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна, информирует «НБН».

Путинский военный пишет своей жене, признаваясь в том, что ему это дается очень сложно, поскольку он понимает, что он станет пушечным мясом и его смерть близко. Боец из «ЛНР» жалуется на россиян, которые оставили таких как он без средств личной защиты, оружия и боекомплекта.

Также он сокрушается о том, что не может быть рядом со своим сыном, для которого он хотел быть лучшим отцом, и что жена быстро забудет о нем и найдет себе нового мужа.

Захватчик признается, что ему очень сложно смириться с мыслью о скорой смерти, добавляя, что плохо умирать летом и сейчас он хотел бы на море.

Ранее в Сети показали кадры задержания «мобилизованного» из захваченного Алчевска. Захватчик рассказал бойцам ВСУ, что он шел в магазин за шампунем, однако боевики забрали его с улицы на передовую.