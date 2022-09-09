Эксперт заявил, что деоккупация захваченной россиянами части Харьковщины, которая является буферной зоной вокруг Луганской области, — ключ к освобождению восточного региона Украины, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Жданов напомнил, что командование армии Путина ранее заявляло не только о полном «освобождении» всего Донбасса, но и о создании безопасной буферной зоны вокруг Донетчины и Луганщины, чтобы украинские военные не могли наносить по ним удары.

Если ВСУ освободят всю Харьковскую область, они выйдут на границу Луганской, где по кусочкам будут «нарезать» эту территорию и деоккупировать ее.

Армия Украины, как прогнозирует эксперт, получит оперативную победу, когда прорубит направление на Купянск, который является основным транспортным узлом для обеспечения подразделений РФ, которые воюют в направлении Славянска и в районе Изюма.

Ранее успехи ВСУ в Харьковской области прокомментировал бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин. Террорист убежден, что провалы оккупантов в этом регионе связаны с предательством командования.