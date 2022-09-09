Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Медузы».

Российские «военкоры», как говорится в издании, отмечают, что защитники Украинского государства продвинулись от Шевченково практически до Купянска. Другая же группа ВСУ вышла к берегу Оскольского водохранилища в районе села Сеньково.

Также в сообщении говорится, что уже есть сообщения о том, что военные ВСУ не один раз переправлялись через реку Северский Донец, установив свой контроль над несколькими поселками, ранее оккупированными российскими захватчиками.

В материале также говорится:

«Эти события говорят только об оном. Большой российской группе войск, которая состоит из нескольких соединений, численностью более десяти тысяч человек, грозит оперативное окружение. Пока что неизвестно, имеет ли Россия резервы для того, чтобы избежать подобного рода сценария».

Ранее стало известно об успехе ВСУ на Херсонском направлении.