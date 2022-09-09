Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Главного управления разведки оборонного ведомства Украины, согласно словам представителя ведомства Вадима Скибицкого, сейчас оккупанты очень редко обстреливают Украину «Искандерами».
Дословно из заявления Скибицкого:
«В последний раз это было в августе. Тогда ракеты такого типа были применены в районе Киева. А сам обстрел велся с белорусской территории».
В это же время, согласно подсчетам ГУР Министерства обороны, российские ракеты С-300 хранятся в России уже более трех десятков лет. Больше части таких ракет и вовсе 35-40 лет. А количество этих средств для убийства мирного населения нашей страны у России достигает семи тысяч единиц.
При этом Скибицкий добавил:
«Вместо того, чтобы тратить деньги на утилизацию, они попросту выпускают эти ракеты по украинской территории. И если подсчитать, сколько ракет они используют, то им хватит их еще на три года».
Касательно же ракет типа «Калибр», известно, что до того, как началась война в Украине, Россия имела способность производить в год около 150-180 таких ракет. В данный момент захватчики стараются не использовать их, так как порядка 70 процентов комплектующих не российского производства.
Ранее мы уже писали о том, как силы ПВО Украины сбили все выпущенные Россией ракеты над Днепром.
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