В четверг, 8 сентября, белорусские войска начали учения, которые продлятся до 14 сентября. Британская разведка сообщила, что мероприятия боевой учебы на территории РБ будут происходить вблизи границы с Польшей возле Бреста, вокруг Минска и в северо-восточном районе Витебска, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Соединенного Королевства.

В ведомстве отмечают, что эти учения вряд ли являются признаком подготовки Беларуси ко вторжению. Несмотря на то, что использование российскими оккупантами территории РБ сыграло важную роль в нападении на Украину, белорусская армия имеет ограниченные наступательные возможности.

Ранее военный эксперт рассказал, как нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается схитрить за счет учений ВС РБ и что диктатор хочет продемонстрировать главе Кремля.