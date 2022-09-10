В частности, как пишет «НБН», стало известно о том случае, когда Вооруженные силы Украины расстреляли российских военных кинжальным огнем с расстояния 10 – 15 метров. Более детально об этом случае на своей странице в социальной сети «Фейсбук» рассказал украинский воин Богдан Вежа.

Защитник Украины отмечает, что ранее он сам никогда не верил в истории, где рассказывалось о танковых таранах.

Дословно из обнародованного Вежой сообщения:

«Сегодня я стал участником тарана танковым тральщиком боевой машины пехоты врага. Их беха теперь выведена из строя. Сам же российский десант был расстрелян кинжальным огнем с расстояния 10-15 метров. С нашей стороны потерь нет».

Стоит отметить, что с каждым днем в СМИ появляется все больше новостей об успехе ВСУ на фронте. Все украинцы продолжают верить в ВСУ и победу нашей страны над российскими захватчиками.