Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Суспільне», об этом заявил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Лисичанск. Прекрасный украинский город! Очень много работы по восстановлению», — сказано в сообщении Гайдая в его Telegram-канале.

Следует отметить, что после начала российского полномасштабного вторжения на украинскую территорию Лисичанск длительное время оставался под контролем Украины, будучи единственным неоккупированным городом в Луганской области. После того, как россияне захватили Северодонецк, они все свои усилия перебросили именно на захват Лисичанска.

Сергей Гайдай подчеркнул, что в связи с непрекращающимися обстрелами и авиаударами город было очень трудно узнать. Украинские войска 3 июля были вынуждены выйти из Лисичанска и оставить позиции, чтобы сохранить жизни личного состава. Однако после захвата города оккупантами передвижение по нему было затруднено.

Напомним, что Вооруженные силы Украины в результате успешной контрнаступательной операции освободили уже более трех десятков населенных пунктов в Харьковской области. Кроме того, под контроль ВСУ вернулся и город Купянск, опубликовав в сети фотографии с украинским государственным флагом.