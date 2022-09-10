Как информирует «НБН», об этом заявила советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова.

Дословно из заявления Поповой:

«Купянск – это Украина. Слава Вооруженным силам Украины. Опубликованное фото взято со страницы 92-й. Оно от десятого сентября».

Стоит отметить, что Купянск является стратегически важным городом, ведь именно этот населенный пункт является ключевым железнодорожным центром для войск Российской Федерации. Теперь же, после его деоккупации, у России появятся большие проблемы со снабжением своих войск.

Напомним, ранее британская разведка сообщила об успехе Вооруженых сил Украины в Харьковской и Херсонской областях.