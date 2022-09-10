Как сообщает «НБН», об этом в своем Telegram-канале написал один из пропагандистов самопровозглашенной «ДНР» Даниил Бессонов.

«Так, отошли из Изюма, а также от ряда других населенных пунктов, расположенных на Харьковском направлении», — пояснил соратник оккупантов.

Следует отметить, что еще вчера во второй половине дня представители подконтрольной Кремлю «властей» заговорили о начале «эвакуации» из Изюма, Купянска (уже освобожденного украинскими военными), а также Великого Бурлука. В то же время появилась информация, что местных жителей вывезли на временно захваченную Россией территорию Луганской области.

В свою очередь, по данным Института изучения войны, Вооруженным силам Украины удалось освободить примерно 2500 квадратных километров на территории Харьковской области, в связи с чем у них есть все перспективы для разрыва наземных линий захватчиков с Изюмом.

Также в Сети было опубликовано видео, где запечатлено, как украинские защитники уже на подходе в Изюм.