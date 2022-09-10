Как информирует «НБН», некоторые детали трагедии рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Согласно заявлению чиновника, в результате вражеского обстрела Харьковского района россиянами погибла одна женщина.

Дословно из заявления Синегубова:

«В Новой Водолаге в результате удара разрушился частный дом. Там начался пожар. К большому сожалению, погибла женщина 62 лет. Захватчики мстят нам за успешные действия украинских защитников. Как следствие вчера в дневное время враг масштабно обстрелял население в Харькове, а также освобожденной Балаклеи. Тогда в итоге обстрелов в Харькове были ранены 14 местных жителей, трое из которых дети. В Изюмском районе были госпитализированы пять человек».

Напомним, ранее мы уже писали об освобождении украинскими войсками Купянска.