В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на «Цензор.НЕТ», комментируя возможность выезда мужчин за границу, Алексей Резников заявил, что мужчины в нашей стране в своих возрастных параметрах подавляющим большинством должны быть готовыми не только призваться в армию, но также и сражаться на поле боя.

Дословно из заявления Резникова:

«Сейчас идет война. И как бы мы не хотели, нам придется нести потери. Это потери могут быть как летальными, так и раненными. Иногда бывают случаи, что остался жив, однако в строй уже вернуться не сможешь. Все это означает только одно – Генеральный штаб Украины и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять из мобилизационного резерва ряды».

Насколько известно, в настоящее время, когда в Украине действует военное положение, мужчины в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет, не имеют возможности законно покинуть территорию Украинского государства.