Как сообщает «НБН», об этом в своем Telegram–канале написал советник городского головы Петр Андрющенко.

«В 8:30 утра колонна, состоящая из 12 грузовиков с БК отметкой V перемещалась по бульвару Шевченко в сторону Метро для выезда из Мариуполя. Вероятно, в направлении Никольского», — проинформировал чиновник.

Следует отметить, что нынешний случай уже далеко не первый, когда путинские войска перебрасывают военную технику из Мариуполя. Так, недавно очевидцы зафиксировали факт передвижения колонны оккупантов в направлении временно оккупированного Бердянска.

Одновременно с этим в направлении непосредственно пгт Никольского не так давно, используя тягачи, оккупанты перемещали свою технику. На ней была новая символика, напоминающая символ «Даров смерти» из книги о Гарри Поттере. Военные эксперты считают, что целью переброски техники может стать выполнение приказа российского правителя Владимира Путина о выходе на границу области до 15 сентября текущего года.

Напомним, ранее стало известно об успешных действиях ВСУ на Харьковском направлении.