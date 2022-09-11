Как информирует «НБН», о последствиях преступных действий российской армии рассказал в Телеграм городской голова Днепра Борис Филатов.

Согласно словам Бориса Филатова, в настоящее время непонятно, куда стрелял враг и какая была цель таких действий.

«На День города эти твари решили «поздравить» нас и ударили по центру Днепра ракетой. По предварительным данным, в результате удара погибших нет, однако есть люди, которые получили ранения», — отметил Борис Филатов в своем сообщении.

Также он добавил, что масштаб разрушений в городе сейчас уточняется.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как силы ПВО сбили все ракеты, выпущенные Россией, над городом Днепр.