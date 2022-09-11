Как передает «НБН» со ссылкой на «Медузу», причиной такого решения является успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Журналисты издания, сославшись на два приближенных к Кремлю источника, отмечают, что Москва решила пойти на такое решение только в связи с недавними успехами украинской армии на Харьковском направлении.

Более того, источники упомянули заявления «политтехнологов», приближенных к Кремлю, ранее работавших в Запорожской и Харьковской областях. Оказывается, их уже вызвали в Россию, так как они «получили приказ отправляться домой». В то же время в Херсонской области продолжается работа российских «политтехнологов», которым приказали заниматься подготовкой «референдумов».

Отметим, что в последнее время украинская армия успешно проводит контрнаступление, а все планы оккупантов провести незаконные «референдумы» на захваченных территориях обречены на провал в связи с действиями ВСУ и сопротивлением местных жителей.