Как информирует «НБН», такое заявление в интервью изданию «Думка» озвучил Олег Синегубов, занимающий пост главы областной военной администрации Харькова.

Дословно из заявления Синегубова:

«В области уже освобождено значительное количество украинских земель от оккупантов РФ. В частности, речь идет о территориях в Купянском, Чугуевском, Балаклейском районах. Украинские военные уже зашли в Купянск. Сейчас продолжается освобождение территорий Изюмского района. Деоккупированных населенных пунктов в регионе уже десятки. По состоянию на текущий день, мы можем говорить уже о сорока таких. Хотя в действительности их гораздо больше».

Согласно словам Синегубова, точное количество освобожденных от российских захватчиков украинских сел называть нельзя, так как нужно учитывать продолжающиеся интересы военной операции украинских защитников.

Напоследок глава Харьковской ОВА добавил, что в основном на севере, а также северо-восточном направлении Вооруженные силы Украины держат собственные позиции.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что армия России начала спешно покидать территорию Изюма.