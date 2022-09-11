Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное Воздушными силами Украины на официальной странице в социальной сети Facebook, вражеский самолет сбили Сухопутные войска Украины.

Дословно из обнародованного сообщения:

«А зачем оккупантам-рашистам летать в нашем небе? Бойцы ВСУ обнаружили недавно сбитый воинами Сухопутных войск Украинского государства самолет Су-34».

Также на странице в социальной сети было опубликовано и видео, на котором запечатлен сбитый российский самолет, бомбивший мирное население Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Владимир Александрович Зеленский заявил об освобождении очередных населенных пунктов в Харьковской области.