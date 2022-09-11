Как информирует «НБН», некоторую информацию о ситуации на фронте озвучил Валерий Залужный, показав в Телеграм фотографии работы украинских подразделений, которые принимают участие в деоккупации территорий Украинского государства.

Дословно из заявления, обнародованного Валерием Залужным:

«Украинские вооруженные силы активно продолжают освобождать ранее захваченные российскими военными территорий Украины. Под контроль нашей страны с начала сентября месяца были возвращены три тысячи квадратных километров. К примеру, в Харьковской области сейчас мы продвигаемся не только к югу и востоку, но и к северу. Следовательно, до государственной границы осталось всего пятьдесят километров».

Под опубликованными в Сети фотографиями Залужный написал, что это является результатом работы нескольких украинских подразделений ВСУ.

«Тесно взаимодействуя им удалось освободить села Новая Гусаровка, Байрак, Щуровка, а также Ольховатка. Действия ВСУ позволили развернуть контрнаступление на Балаклею, Купянск, а также Изюм», — добавил Залужный.

Ранее об успехе ВСУ на территории Харьковской области сообщил глава ОВА Олег Синегубов.