Аналитики ISW в новом отчете отметили, что теперь, вероятно, Украина будет чаще диктовать место и характер сражений с российскими захватчиками. В связи с этим страна-оккупант будет неадекватно реагировать на давление, информирует «НБН».

Специалисты предполагают, что Россия столкнулась с нехваткой резервных сил, поэтому не смогла сформировать новую оборонную линию вдоль реки Оскол.

Также оккупантам стоит отвести войска с других участков фронта, чтобы установить рубежи для обороны границы Луганщины. Однако захватчики продолжают наступление вокруг Бахмута и возле Донецка, будто не замечая опасности для Луганской области. Не лучшая ситуация складывается для них и на Херсонщине, где они находятся под угрозой атак ВСУ. Эксперты объяснили, что Путин совершает смертельную ошибку, поскольку долго откладывал приказ о выведении войск на Луганщину.

По словам аналитиков ISW, украинские военные стараются извлечь пользу из любого решения россиян, однако это успешное контрнаступление не завершит войну, которая, вероятно, затянется до 2023 года.

Ранее в Институте изучения войны рассказали о победах ВСУ на Харьковщине. Эксперты объяснили, какое решение ВС РФ украинские защитники использовали для деоккупации территорий области.