Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Михаила Подоляка в социальной сети «Твиттер», в результате удара РФ ТЭЦ-5 была частично выведена из строя.

Дословно из обнародованного Михаилом Подоляком сообщения:

«Россия наносит прямые удары по критической гражданской инфраструктуре. Причем делает она это намеренно. В том числе, была обстреляна крупнейшая Харьковская ТЭЦ-5. Такие действия являются безусловным проявлением терроризма Российской Федерации. Эта страна желает, чтобы множество гражданских остались без тепла и света. Это является трусливым ответом России на бегство своих вооруженных сил с поля боя».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Вооруженные силы Украины продолжают деоккупацию Харьковской, Херсонской областей и других украинских территорий, что заставило Путина «поставить на стоп» проведение всех псевдореферендумов в Украине.