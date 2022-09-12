В интервью изданию Financial Times глава Минобороны Украины рассказал, что страна-агрессор может осуществить аналогичное контрнаступление после побед ВСУ, информирует «НБН».

Резников отметил, что украинское руководство должно обеспечить безопасность деоккупированных территорий, поскольку российские оккупационные силы могут предпринять попытку аналогичного наступления.

Министр сообщил, что контрнаступление армии Украины прошло лучше, чем ожидалось, однако освобожденные территории нужно будет контролировать и защищать.

При этом, «украинский блицкриг», по его словам, стал самой большой неудачей для российских захватчиков с начала полномасштабной войны.

Ранее советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк рассказал, повлияли ли успехи украинских защитников на фронте на готовность Кремля к переговорам.