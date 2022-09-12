Даниил Гудков, 20-летний гранатометчик РФ, который с марта дислоцировался в Чугуевском районе на Харьковщине, сдался в плен и рассказал на допросе о настроениях в оккупационных войсках, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал СБУ.

В середине февраля россиянин подписал контракт и уже в начале марта его подразделение зашло на территорию Харьковской области. Захватчик признался, что за период нахождения в Украине он понял, что его сослуживцы потеряли веру в победу, а командиры пытаются трусливо покинуть поле боя.

По его словам, это подтвердилось 7 сентября, когда ВСУ пошли в контрнаступление. Командование бросило своих солдат, которые фактически сгорели заживо под швальным огнем украинских защитников на подходе к поселку Шевченково.

Сам гранатометчик смог выжить благодаря тому, что вовремя сдался в плен. Он порекомендовал соотечественникам, которые воюют в Украине, последовать его примеру, а также призвал российских отцов и матерей, не пускать своих детей на «спецоперацию».

Отметим, что ВСУ устроили настоящий ад «освободителям» в Харьковской области. СБУ опубликовала перехваченный разговор захватчика, который в панике рассказывал жене об успешном наступлении украинцев.