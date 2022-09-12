Как сообщает «НБН», соответствующая информация размещена на Facebook-странице Главного управления Минобороны Украины.

«Более того, эти военные за свою жизнь не привыкли к комфортных условиях, что поможет им легче перенести факт отсутствия налаженного быта», — сказано в сообщении.

В то же время известно, что вербовщики смогли привлечь определенное количество российских граждан из севера России. Для этого им уже пообещали высокий уровень зарплаты, который, как утверждают сами «новобранцы», они не смогут заработать до конца своей жизни.

«Более того, по всей России объявлена акция сбора средств на покупку зимней формы для оккупационных военных, которые в настоящее время находятся на украинской территории», — сообщили разведчики.

Соответствующим образом власти Российской Федерации уже признали, что у них нет необходимых денег на эти потребности. В то же время представители личного состава, которых Москва отправляет воевать в Украину, отличаются крайне низким уровнем подготовки. Прим этом им ничего неизвестно о том, как обстоят дела с боевыми действиями в регионе.

Напомним, ранее Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе, что войска РФ отступают на значительной территории в Украине.