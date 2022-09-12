Издание «РИА Мелитополь» сообщило, что россияне внесли предателей Украины в перечень лиц, которым запрещено покидать оккупированный город, информирует «НБН».

Такими мерами захватчики лишили коллаборантов, в частности Данильченко, Тагимбаева, Хруща и других государственных изменников, возможности сбежать из Украины в европейские страны через аннексированный Крымский полуостров. На вопрос предателей, как им уехать, россияне всерьез предлагают им двигаться в сторону «народных республик» оккупированного Донбасса.

«Начальник военно-гражданской администрации» Евгений Балицкий успел сбежать с семьей в Крым, однако вскоре ему приказали вернуться в город. Таким образом, россияне закрыли ловушку для коллаборантов на фоне приближающейся деоккупации Мелитополя.

Ранее мелитопольский мэр Иван Федоров рассказал, что предатели Украины осознают, что ВСУ уже близко, поэтому бегут из захваченного временно региона. Однако находятся коллаборанты, которые пытаются спасти свое положение другим способом.