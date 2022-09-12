Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что в Харьковской области бойцы 92-й отдельной механизированной бригады взяли в плен оккупантов, которые были достаточно странно одеты, информирует «НБН».

На сответствующей фотографии можно увидеть российских военнопленных в «новейшей военной форме» — женских длинных пальто, кожаных куртках, брюках со стрелками, остроносых лакированных туфлях и кроссовках Adidas и New Balance. По всей видимости оккупанты были «при параде» к приходу ВСУ, благодаря украденной у местных жителей одежде.

Ранее украинские защитники показали интересную находку на брошенных позициях ВС РФ. Фотография картонных погонов повеселила соцсети.