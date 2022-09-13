Как информирует «НБН», об этом говорится в материале The Washington Post.

Так, представители американской разведки считают, что после успешных действий ВСУ на территории, которая временно захвачена российскими войсками в Харьковской области, оккупанты, вероятно, будут вынуждены отдать и другие захваченные ими земли.

Дословно из обнародованного одним из американских чиновников на условиях анонимности сообщения:

«Российская Федерация столкнулась проблемами. Сейчас вопрос стоит в том, как россияне будут реагировать. Их слабость была разоблачена. Они не имеют значительных резервов живой силы или же техники».

Еще один собеседник американской газеты считает, что Вооруженные силы Украинского государства продвигаются вперед осторожно с закреплением собственных успехов.

При этом есть в Вашингтоне мнение, что отступление РФ на территории Харьковской области вовсе не говорит о ее стратегическом поражении.

В издании также отмечается, что ожидать прорыва защитников Украины можно также и в районах Мариуполя и Херсона. Но при этом собеседники газеты отмечают, что на этих территориях военные действия уже привели к серьезным потерям со стороны ВСУ.

В свою очередь в Пентагоне рассказали, куда переместились войска РФ после отступления на Харьковщине.