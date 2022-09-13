Высокопоставленный чиновник из Пентагона рассказал журналистам Reuters, что стремительное контрнаступление армии Украины в Харьковской области заставило путинских военных спасаться бегством, оставляя технику и боеприпасы, информирует «НБН».

Представитель Минобороны США отметил, что благодаря быстрому отступлению в этом регионе значительная часть оккупационных войск отошла на север и восток, многие подразделения смогли вернуться на территорию РФ.

Чиновник добавил, что россияне были не готовы к наступлению украинских военных, о чем свидетельствует оставленная на позициях техника и боеприпасы. Также это говорит о неорганизованном управлении и контроле со стороны командования ВС РФ.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал об успехах армии Украины в освобождении региона от российских захватчиков.