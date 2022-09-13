Успешное контрнаступление ВСУ посеяло панику среди путинских войск. Оккупантам приходится держать оборону в условиях настоящего ада, что подтверждает разговор захватчика с женой, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Россиянин признается, что не знает, сможет ли он еще позвонить ей, поскольку им поставили боевую задачу держать рубеж, несмотря на отсутствие ресурсов и поддержки. Кроме того, «освободитель» сообщил, что ему приходится воевать с ранением руки и ноги. По его словам, их не отправляют на лечение, поскольку в госпитале уже полторы тысячи «трехсотых».

«Подкололись немножко, чтоб терпеть боль и поедем снова», — рассказал захватчик, после чего, не сдерживая эмоций, добавляет, что «хохлы прут со всех сторон, везде прорвали оборону».

Россиянин отметил, что их войска не могут держать оборону, поскольку у ВСУ слишком сильное оружие. Также оккупанты запросили поддержку с воздуха, однако им отказали в отправке авиации, поскольку четыре самолета ранее не долетели.

«Страшно», — плачет захватчик, добавляя, что у него все болит, нет сил и нервов сражаться без снарядов и оружия.

Напомним, что в Харьковской области ВСУ взяли в плен российского гранатометчика. Оккупант рассказал, как его командиры трусливо сбегали из-за атак украинских защитников.