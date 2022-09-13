Российское военное командование приостановило отправку новых подразделений на территорию Украины, поскольку большое количество добровольцев отказывается участвовать в «спецоперации», информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба ВСУ.

Ситуация на фронте, колоссальные потери путинских войск, отношение к раненным и недоверие к высшему командованию демотивирует добровольцев проходить службу в условиях боевых действий.

В Генштабе отметили, что командиры армии России стремятся как можно скорее вернуть «трехсотых» на фронт. Для этой цели в госпиталях РФ упрощают диагнозы и характер боевых травм оккупантов и не дают им время на восстановление и реабилитацию.

Кроме того, путинских солдат просто не забирают на лечение, вынуждая их воевать с ранениями и травмами. Это подтверждает перехваченный разговор «освободителя» с женой. Захватчик, который воюет в Харьковской области, рассказал, что его не отправляют в госпиталь, поскольку он забит раненными.