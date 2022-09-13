Как передает «НБН», такую точку зрения озвучил известный военный эксперт Олег Жданов.

Он предупредил, что контрнаступательные действия совершенно точно будут поставлены на паузу, так как у армии нет возможности постоянно атаковать, и к этому уже должно готовиться общество. Несмотря на это, по словам Жданова, украинские военные уже продемонстрировали колоссальную работу по расширению своего тыла. Теперь украинские защитники должны закрепить свои позиции на освобожденных территориях и обеспечить там оборону, поскольку Россия, вне сомнений, будет готовить ответ на столь громкое поражение.

«Постепенно Россия начинает отходить от шока. Мы сейчас видим, как они пытаются собрать некоторое войско для контрудара. Удастся ли им это или нет, но к этому нужно быть готовым», — считает эксперт.

Также Жданов напомнил, что сейчас наступление осуществляют украинские резервные силы. Войска, которые держат оборону, остаются на позициях. Главная задача сейчас – провести перегруппировку наступательных сил и подтянуть к линии фронта новые боеспособные войска.

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