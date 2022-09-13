В Telegram-канале «Можем объяснить» появилась информация о том, что, вероятно, коллаборант не был отправлен и не впадал в кому, информирует «НБН».

Авторы материала отметили, что об этом они узнали от приближенного к российским властям инсайдера, который сообщил, что тяжелая болезнь Сальдо – прикрытие.

Предатель Украины был пойман на краже кремлевских денег, по этой причине его отстранили от «управления администрацией» оккупированной Херсонщины. Поскольку деньги в захваченный областной центр поступают из Москвы наличными, коллаборанта не могут официально обвинить в воровстве.

Авторы пишут, что накануне ставленник россиян снял первое видеообращение после предполагаемого отравления, в котором сообщил, что его долгое отсутствие на публике связано с оказанием ему медицинской помощи. Однако обстановка на видео не похожа на больничную палату.

Ранее советник херсонского мэра рассказал, где пытаются спрятаться оккупанты и коллаборанты при приближении украинских защитников к захваченному городу.