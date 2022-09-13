Как сообщает «НБН», об этом руководитель объединенного координационного центра пресс-центра Сил обороны Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона.

Она пояснила, что даже в деоккупированных населенных пунктах проводятся мероприятия по устранению следов преступления оккупантов, включая работы по разминированию территорий.

«Продолжается наша работа и наше продвижение. ВСУ показывают весьма убедительные успехи. Наши военные держат под огневым контролем логистику врага на временно оккупированной территории, мы взяли под контроль транспортные артерии, где они с невиданной настойчивостью хотят воспользоваться новыми средствами переправы через Днепр. Но наш огневой контроль четко работает сразу после погрузки россиянами нового понтона или баржи с целью транспортировки», — пояснила Гуменюк.

В то же время она добавила, что оккупанты на Херсонщине находятся в подавленном состоянии. Поэтому они готовятся к сдаче в плен так, чтобы навредить представителям своего подразделения.

Ранее свой прогноз о ситуации на фронте сделали представители американской разведки.