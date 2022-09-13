Как информирует «НБН», советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграм сообщил, что в городе партизаны взорвали патруль оккупационных сил.

Дословно из его сообщения:

«Мы имеем подтверждение того, что вражеский патруль был подорван по улице Карпинского Кальмиусского района. Они пытались стереть букву «Ї» и догнать наших «художников».

Согласно словам Андрющенко, в результате происшествия были госпитализированы три оккупанта. Сейчас они в одной из больниц Донецка.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что разведка Соединенных Штатов Америки не исключает, что после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области, действия украинских защитников могут перекинуться на захваченный россиянами Мариуполь и Херсон.