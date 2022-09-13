Сепаратистский Telegram-канал «Бэтмен ДНР» сообщил об отставке «звезды» «Министерства информации республики» Даниила Безсонова. Автор материала отмечает, что коллаборант, который сделал блестящую карьеру в «ведомстве» и мог подняться еще выше, внезапно уволился, информирует «НБН».

Сотрудники «министерства» в замешательстве, поскольку не было никаких предпосылок к уходу Безсонова, если только «он не чувствует приближение глобальных перемен».

«Крысы бегут с корабля», — отметил автор Telegram-канала.

Напомним, что «глава ДНР» Денис Пушилин пытается успокоить население Донбасса на фоне успехов украинской армии. Ставленник Кремля записал видеообращение в центре Донецка, призвав жителей «республики» проверять информацию и не верить «фейковым» новостям.