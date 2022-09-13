Как информирует «НБН», об этом говорится на официальной странице ГПСУ в социальной сети Facebook.

Согласно обнародованному материалу, взятым в плен оккупантом оказался 21-летний артиллерист из России. Согласно словам пленного, сослуживцы бросили его во время своего бегства от наступления Сил украинской обороны.

Пленный россиянин обстреливал периодически населенные пункты нашей страны еще с марта месяца. Речь идет о Чугуеве, Коробочкино, а также Печенигах.

При этом в Госпогранслужбе Украины добавили, что так продолжалось до одиннадцатого сентября, пока Силы обороны Украины не разбили вражеский дивизион и заставили бежать оккупантов.

В свою очередь известный украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Телеграм сообщил, что этот самый россиянин родом из Калининградской области. По словам журналиста, он занимал должность наводчика самоходной гаубицы.

Ранее мы уже писали о том, что разведка США спрогнозировала ситуацию на фронте в Украине.