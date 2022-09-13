В интервью журналисту Владимиру Золкину пленный оккупант Вячеслав Старостин рассказал, что до участия в «спецоперации» в Украине он верил в мощь Вооруженных сил РФ. Однако участие в боевых действиях показало, что на самом деле в российской армии ничего толкового нет, информирует «НБН».

По словам захватчика, его с сослуживцами закинули на позиции, приказали рыть окопы и обороняться. «Освободитель» рассказал, что они получали команды не от офицеров, которые находились с ними, а от командиров высокого звания. Солдатам давали указание идти в наступление, несмотря на то, что в селе было всего 40 военных на позиции с дистанцией в полтора километра.

Золкин попросил военнопленного оценить уровень подготовки украинских и российских бойцов. Оккупант отметил, что у ВСУ четкая и слаженная работа, что он сразу понял по обстрелам их артиллерии.

Захватчик заявил, что украинские военные работают на высоком уровне и противостоять им было очень сложно, поскольку они «кладут в окопы снаряды», в то время, как россияне «и в лесополосу попасть не могут».

Напомним, что СБУ опубликовала перехват разговора путинского солдата, который воюет в Харьковской области. Оккупант в слезах рассказал жене о невыносимых условиях, в которых «освободители» пытаются держать оборону.