Колумнист издания Bloomberg Леонид Бершидский пишет, что в результате эффективного контрнаступления ВСУ, в частности в Харьковской области, путинская армия лишилась наиболее мотивированных бойцов из «ЛДНР», информирует «НБН».

Если россияне воюют за деньги, боевики ОРДЛО зачастую ненавидят Украину и ВСУ, однако наши военные фактически перемололи подразделения из псевдореспублик. Пополнять эти «армии» невозможно, поскольку в том же оккупированном Луганске практически всех мужчин уже отправили на фронт.

Автор материала отмечает, что тысячи боевиков из «ЛДНР» были настроены антиукраински и выражали готовность яростно воевать за «освобождение» Донбасса, однако российское командование использовало их в качестве пушечного мяса.

В результате контрнаступления ВСУ донецкие и луганские бойцы, с решимостью которых не могли сравниться военные из РФ, были практически уничтожены на истощение.

Напомним, что «глава ДНР» Денис Пушилин опубликовал видеообращение из центра оккупированного Донецка, попытавшись успокоить местное население на фоне успехов украинской армии.