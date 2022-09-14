Эксперты утверждают, что признание российским руководством сокрушительного поражения в Харьковской области – попытка смягчить критику в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина и передожить вину на Минобороны РФ и военное командование оккупационных сил, информирует «НБН» со ссылкой на отчет ISW.

Аналитики отмечают, что российские чиновники и пропагандисты активно обсуждают причины провала «освободителей» на Харьковщине и их риторика существенно изменилась. Ранее рупоры Кремля освещали сфабрикованные или преувеличенные успехи захватчиков в Украине, выдавая ограниченные подробности.

В ISW обратили внимание на то, что Москва не признала свой провал под Киевом или на острове Змеином, поэтому и в ситуации в Харьковской области Минобороны РФ выдало аналогичное объяснение. Однако версия про «перегруппировку» путинских войск получила громкую критику в Сети.

Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему деоккупация Харьковщины – ключ к освобождению Луганской области.