Председатель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что компания рассмотрела проходжение сезона холодов как с Запорожской атомной электростанцией, так и без нее, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Руководитель компании отметил, что во всех сценариях, даже в самых пессимистических, можно достичь задачи обеспечения электричеством украинцев, несмотря на сложности, которые возможно возникнут. Он подчеркнул, что энергосистема нашей страны на сегодня сбалансирована.

По словам Кудрицкого, после освобождения Запорожской области, всю инфраструктуру, которая обеспечивает выдачу мощности ЗАЭС, быстро восстановят и вскоре станцию увидят в сети.

Кроме того, на сегодня компания уже возобновила надежное питание АЭС по украинской энергосистеме. Председатель «Укрэнерго» заверил, что ситуация на станции стабилизировалась в сравнении с тем, что было.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет останавливать работу Запорожской атомной электростанции, чтобы предотвратить любые утечки радиации. Президент объяснил, почему украинское руководство не пойдет на этот шаг.