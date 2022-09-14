Эксперт отмечает, что успех украинских защитников в Луганской области зависит от того, сколько стратегических и оперативных боеспособных резервов есть у ВСУ на данный момент, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

Гендельман отметил, что после отступления из большей части Харьковщины оккупанты занялись обороной по реке Оскол, но наша армия там с юга ведет наступление в районе Лимана.

Если украинские защитники смогут продвинуться на север, вся оборонительная группировка путинских войск окажется под угрозой. Возможно «освободителям» придется откатиться дальше на восток, возможно до самой границы Украины, в том числе и Луганщины.

По словам эксперта, у ВСУ есть причины как можно скорее перейти к следующему этапу наступления: успехи на нескольких направлениях, предотвращение выхода врага из равновесия после провала на Харьковщине и возможность провести как можно больше контрнаступлений до ухудшений погодных условий.

Напомним, что Пентагон сообщил, куда переместилась значительная часть оккупационных сил РФ после отхода из Харьковской области.