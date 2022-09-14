На фоне информации об успехах контрнаступления ВСУ появилась новость о том, что по поручению чеченского лидера в Украину прибудут тысячи кадыровцев. Братчук рассказал, зачем на самом деле их отправляют на фронт, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам спикера Одесской ОВА, вероятно, Кадыров, когда говорит об отправке 10 000 боевиков, имеет в виду количество подписчиков своего канала в TikTok. Он добавил, что эти так называемые войска используются россиянами как заградительные отряды.

Задача кадыровцев на войне в Украине – не допустить отступления регулярных частей ВС РФ и подразделений из «мобилизованных» в ОРДЛО. Как отметил чиновник, уже были такие стычки вблизи Херсона и в регионе.

Братчук подчеркнул, что у боевиков главы Чечни хорошо получается наказывать своих и никакой силы духа у них нет. Он отметил, что об этом свидетельствуют кадры пленных кадыровцев, которые выглядят «обычными бродягами», как и другие солдаты Путина.

Напомним, что в начале сентября стало известно о том, что в Херсонской области кадыровцы устроили показательную казнь «отказников», которые не хотели стать пушечным мясом на передовой.