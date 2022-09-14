В своем Telegram-канале глава Луганской ОВА отметил, что захватчики продолжают рассказывать о том, что в ОРЛО якобы ничего угрожающего не происходит, однако их действия говорят об обратном, информирует «НБН».

Чиновник сообщил, что на территории «народной республики» оккупанты «на всякий случай» отключили мобильный интернет. Местный оператор объяснил, что соответствующее решение приняла «администрация», чтобы обеспечить «обороноспособность и безопасность».

Также Гайдай отметил, что на пунктах пропуска оккупированной Луганщины не уменьшается количество гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерами Харьковщины. За рулем большей части машин сидят путинские военные, которые в прицепах вывозят награбленное у украинцев имущество.

Ранее Гайдай рассказал, как россияне «воспитывают» голодом население оккупированной Луганской области. Руководитель ОВА сообщил, что приходится терпеть местным жителям в надежде получить буханку хлеба.