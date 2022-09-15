В Берлине заявили, что Украина получила от Германии четыре зенитные самоходные установки Gepard и 65 рефрижераторов, информирует «НБН» со ссылкой на dsnews.ua.

Теперь в распоряжении украинских защитников есть 24 зенитных САУ, кроме того, еще шесть таких установок готовят к передаче ВСУ. Также 65 рефрижераторов правительство ФРГ отправило для медицинского снабжения, ранее Берлин направил в Киев только два рефрижератора.

Отметим, что ранее украинская сторона просила у Германии предоставить боевые танки, однако этот запрос был отклонен.

Федеральный канцлер Олаф Шольц сообщил, что правительство не спешит отправлять боевые машины для ВСУ, поскольку делает упор на поставку артиллерии и противовоздушной обороны. Комментировала позицию Берлина в этом вопросе и глава Министерства обороны ФРГ Кристин Ламбрехт.