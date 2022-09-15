Директор фонда «Демократические инициативы» Петр Бурковский рассказал, что, несмотря на войну, среди населения Украины растет уровень доверия к государственным институтам, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

В частности, украинцы начали больше полагаться на президента Владимира Зеленского и институты, которые отвечают за защиту и осуществляют оборону страны от российского вторжения.

Социологи провели опрос 2024 респондентов. Результаты исследования показали, что доверяют Вооруженным силам 91% украинцев, Нацгвардии – 81%, ГСЧС – 82%, ГПСУ – 74%, добровольческим отрядам – 73% и волонтерским организациям – 77%. 71% опрошенных уверенны в главе государства Владимире Зеленском.

Бурковский сообщил, что специалисты заметили интересную закономерность: те граждане, которые абсолютно доверяют руководителю государства, верят в победу Украины в войне с РФ. Это говорит о том, что доверие к президенту и властям связано с их способностью бороться со страной-агрессором.

Напомним, что в августе социологи группы «Рейтинг» выяснили, как изменилось отношение украинцев к гражданам Российской Федерации и Беларуси с апреля 2022 года.