Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение руководителя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в Телеграм, в Луганске родственники мобилизованных мужчин пришли на митинг под стенами воинской части.

Дословно из обнародованного сообщения:

«После того, как в Харьковской области ВСУ перешли в удачное контрнаступление и приблизились к административной границе Луганской области, захватчики много дней молчали, начали появляться сюжеты, в которых утверждается, что «ситуация под полным контролем». Речь шла о Северодонецке, Кременной, а также Лисичанске. На протяжении нескольких последних месяцев происходящее с безопасностью у них не вызвала никакого успокоения».

При этом Сергей Гайдай добавил, что в Луганске семьи мобилизованных вышли на митинг. Мероприятие состоялось у стен воинской части. Причиной стало то, что едва сбежавших на днях из-под Балаклеи мобилизованных хотели сразу же отправить на иные позиции к донецким боевикам. На сторону протестующих также встали и прибывшие под стены военкомата члены семей.

Ранее Гайдай рассказал о распоряжении оккупантов по «защите» оккупированных территорий области.