«Освободитель» объяснил жене, что не может часто ей звонить, поскольку на фронте постоянно идут боевые действия. Он сообщил, что о наступлении путинских войск и речи не идет, а ВСУ действуют так жестко, что им приходится прятаться или убегать, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ГУР МОУ.

По словам захватчика, в месте, где они прятались, снаряд пробил стену, но не взорвался, после стену и крышу снес миномет, а далее последовал выстрел из танка рядом на расстоянии в 15 метров.

Россиянин пожаловался, что сдают их позиции украинским защитникам сами командиры, которые случайно умудряются помогать противнику.

«По рации, петух», — жалуется «освободитель» на нового командира, который «спалил» их месторасположения, после чего ВСУ весь день обстреливали их.

Также оккупант добавил, что никакой атаки у них не будет, поскольку кадыровцы трусливо сбежали.

Ранее ГУР МОУ опубликовало разговор российского военного с отцом. Оккупант рассказал, что они несколько дней не снимают броню из-за успешной активности армии Украины.